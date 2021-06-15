15 Июня 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Банк России

Набиуллина: "Я должна признать – людям предлагали сложные, мутные продукты"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пригрозила фондовому рынку продолжением "закручивания гаек" из-за того, что профессиональные брокеры пользовались доверчивостью, наивностью и неграмотностью населения, ринувшегося на фондовый рынок в период кризиса.

Глава регулятора, выступая с отчетом в Госдуме, оценила сегмент розничных инвесторов примерно в 13 млн человек.

"Очень резко сформировался многочисленный класс розничных инвесторов на фондовом рынке. К сожалению, рынок сам не смог вести себя ответственно. Людям предлагали сложные, мутные продукты, это я должна признать. И только таких потерь не хватало людям во время пандемии. Мы будем продолжать здесь закручивать гайки пока не увидим, что рынок ведет себя ответственно, а не выманивает деньги у граждан", - заверила Набиуллина.

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Теги: фондовая биржа, розничный инвестор, эльвира набиуллина



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