В России запустят эксперимент по отказу от бумажных документов об образовании

С 20 июня в России планируется запуск эксперимента по отказу от бумажных документов об образовании. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ "О проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании» Федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении". Вчера формально завершилось его общественное обсуждение.

Эксперимент планируется до конца года. В него включены пять вузов: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет им. Ельцина, Российский университет транспорта, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Тольяттинский государственный университет.

Основная цель эксперимента - опробовать полный отказ от документов об образовании и перейти на реестровую модель. То есть создать единый цифровой реестр документов об образовании, лишив граждан этих документов. Реестр будет включать: реквизиты цифрового документа об образовании, сведения о выпускнике, сведения об организации, сведения об освоенной образовательной программе, сведения о локальных актах образовательной организации, подтверждающих прохождение обучение выпускника, а также информацию о согласии выпускников или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на получение цифрового документа об образовании и на дальнейшее использование цифрового документа об образовании в цифровом виде.

Последний пункт представляется наиболее проблемным: будет ли это согласие по-настоящему добровольным или добровольно-принудительным?

Подобные инициативы параллельно продвигаются и в других сферах жизни и означают отказ вообще от любых документов на бумажном носителе, что несет очевидные риски. Сооснователь компании "Лаборатория Касперского", президент компании InfoWatch Наталья Касперская отмечала, что электронные данные не означают вечной сохранности, они тоже могут быть уничтожены в результате каких-то сбоев. И может оказаться, что человек в один миг окажется никем. Поэтому у человека для надежности должен быть бумажный документ.

"Я 25 лет занимаюсь разработкой информационных систем и знаю, как пишется софт. Софта без ошибок не бывает. Все информационные системы уязвимы. Неуязвимых систем не бывает, это невозможно. И когда говорят, что мы сейчас все переведем в цифру, то это может сказать только человек, который никогда не занимался разработкой информационных систем", - уверена Касперская.

Интересно, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов ни одного голоса "за" и 29 голосов "против".