Экономика восстановилась до докризисного уровня, - Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня, а по некоторым направлениям и отраслям даже вышла в рост. По мнению председателя Банка России, теперь пришло время для ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

"Политика низких ставок обычно больше приветствуется бизнесом. А для людей инфляция снижает реальные доходы и обесценивает сбережения", - прокомментировала Набиуллина мягкую ДКП, которую проводил регулятор целый год. Она сравнила ДКП с одеждой по сезону. "Как правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться, так же работает и ДКП, - пояснила Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме. - Мы довольно долго держали ставку на минимальном уровне. Но сейчас экономика восстановилась до докризисного уровня".

"Если бы мы промедлили с началом повышения ставки, инфляция была бы больше, началась бы инфляционная спираль, переломить которую могут только очень резкие действия", - напугала депутатов Набиуллина.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.