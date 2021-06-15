Льготная ставка уже не компенсирует рост цен на недвижимость – ЦБ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме, отметила, что "сейчас уже льготная ипотечная ставка не компенсирует рост цен на недвижимость и не приводит к доступности жилья".

Набиуллина отметила, что регулятор приветствует переход к более адресному формату программы льготной ипотеки. Она также добавила, что рост ключевой ставки не повлияет на ипотеку. "Банки не будут задирать ипотеку, если будут понимать, что инфляция будет оставаться вблизи цели (в 4%)", - отметила глава ЦБ.