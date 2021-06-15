В Тюмени Boeing-737 совершил вынужденную посадку из-за отказа автопилота

В аэропорту Тюмени произошла вынужденная посадка самолета Boeing-737, вылетевшего в Санкт-Петербург, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Из Рощино лайнер вылетел в 8.01 по местному времени. Однако у воздушного судна сработал датчик неисправности автопилота и радиоэлектронного оборудования. Командир экипажа принял решение посадить самолет в аэропорту вылета.

"Воздушное судно произвело посадку в штатном режиме. После замены борта вылет совершен в 11.45 местного времени", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На рейс зарегистрировано 108 пассажиров, из них девять детей.

Прокуратура проводит проверку инцидента.