В Новосибирске задержали директора взорвавшейся автозаправки

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне произошел пожар, задержан.

Об этом сообщил зампрокурора Новосибирской области Павел Смагоринский. 16 июня будет приниматься решение об избрании задержанному меры пресечения, передает ТАСС.

Напомним, 17 человек было госпитализировано после пожара на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске. Всего в результате ЧП пострадало 33 человека.

Взрыв случился при заправке автомобиля и был настолько мощным, что некоторые цистерны улетели на десятки метров от АГЗС. По некоторым данным, причиной взрыва стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.