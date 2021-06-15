15 Июня 2021
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Происшествия Новосибирская область
Пожар, АГЗС, Новосибирск (2021) | Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске задержали директора взорвавшейся автозаправки

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне произошел пожар, задержан.

Об этом сообщил зампрокурора Новосибирской области Павел Смагоринский. 16 июня будет приниматься решение об избрании задержанному меры пресечения, передает ТАСС.

Напомним, 17 человек было госпитализировано после пожара на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске. Всего в результате ЧП пострадало 33 человека.

Взрыв случился при заправке автомобиля и был настолько мощным, что некоторые цистерны улетели на десятки метров от АГЗС. По некоторым данным, причиной взрыва стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.

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Теги: взрыв, агзс, новосибирск, пожар



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Ранее 15.06.2021 14:07 Мск Задержан второй фигурант дела о пожаре на АЗС в Новосибирске

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