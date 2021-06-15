Срок "ковидных" послаблений для мигрантов окончился

Сегодня истек срок упрощенного миграционного режима, установленного президентским указом в прошлом году для иностранцев, которые из-за ограничений не могли покинуть Россию. То есть мигранты с просроченными документами отныне становятся нелегальными.

Поблажки для иностранцев действовали с 15 марта 2020 года. Различные разрешения продлевались автоматически, и можно было даже покинуть Россию с просроченными документами. За год подобными послаблениями воспользовались около 500 тысяч человек.