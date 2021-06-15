15 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области за сутки еще у 89 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки у 89 человек выявили COVID-19, два пациента скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 64 тыс. 327 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 117 заболевших. За сутки выписаны 113 человек, всего в регионе выздоровели 59 тыс. 234 пациента.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло два человека.

По данным областного управления Ропотребнадзора, в регионе за неделю выросла в четыре раза заболеваемость коронавирусом среди детей до года, в 1,3 раза у граждан от 30 до 49 лет и в 1,1 раза от 18 до 29 лет. При этом снижается заболеваемость в 1,2 раза у детей от 7 до 15 лет и у граждан от 50 до 64 лет и старше 65 лет.

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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