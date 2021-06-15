"Вопросы к продюсерам "Матча": в сети обсуждают скандальный эфир с Бузовой и Губерниевым

Неспортивное поведение в эфире вроде как спортивного телеканала "Матч ТВ" обсуждают телезрители и пользователи сети. Речь о программе, в которой комментатор Дмитрий Губерниев довел телеведущую и начинающую актрису МХАТа Ольгу Бузову до слез вопросом о том, пьет ли она по утрам коньяк. А началось все с околофубольных вопросов, на которые Ольга, бывшая жена бывшего футболиста Дмитрия Тарасова, не смогла ответить.

Губерниев в эфире программы "Все на матч" иронизировал над игрой Бузовой в театральной постановке, потом спросил, поклонницей какой футбольной школы она является. Певица попросила комментатора "перестать щеголять знаниями", тогда он спросил ее, перестала ли она пить коньяк по утрам. Бузова обиделась, заявила: "Вы для меня дно и не мужчина".

Губерниев позже заявил: "Я надеялся на иронию Бузовой и не ожидал, что невинный вопрос про Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы". Бузова же написала в Instagram, что ее сердце, воспитание и религия не принимают мужское хамство в прямом эфире.

В Telegram-канале "Кровавая барыня" коварно потирает руки (и пожимает руку Губерниеву) Ксения Собчак: "Ну что, коньячку с утра?)))

Метод Собчак идет по свету!! Кажется, что в фильме про Тату я запустила журналистский флешмоб "выведи неуча на чистую воду")) Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой на Матче не коньяк по утрам, а "знаменитый метод Эфроса" и "футбол с Броневым". Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флэшмобу должны присоединиться все".

Впрочем, многие сочли поведение Губениева недостойным вне зависимости от образованности и кругозора его гостьи. Комментаторы пишут: "Дно на дне поругалась с дном", "Губерниев хамло, без вопросов. Но зачем позвали на эфир Бузову? Я думал она умнее. Её уровень "Давай поженимся". И то Гузеева её сожрёт и не подавится".

"Приговор для Бузовой, конечно, стал понятен уже на 10-й секунде, после "мессенджера для нашей сборной". И показательное избиение стало всего лишь закономерным итогом. Так что вопросики тут не к Губерниеву (ему-то ничего не оставалось, кроме как жестко троллить), а в первую очередь к продюсерам из Матча - чем вы господа думали, ну чего вы ждали от такого гостя? Если грязного пиара, то вы отлично справляетесь со своей работой", - пишет еще один комментатор под видео с эфиром на YouTube.