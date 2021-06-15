Ростуризм предупредил о перегрузке Черноморского побережья

Черноморское побережье перегружено на фоне наплыва отдыхающих и дефицита качественных отелей, об этом глава Ростуризма Зарина Догузова заявила "Известиям".

В условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение, пояснила глава ведомства.

По словам Догузовой, это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен. Она назвала ключевой задачей на ближайшие годы увеличение количества "качественных, современных, круглогодичных отелей".

Напомним, наиболее популярные у россиян зарубежные направления для отдыха остаются закрытыми. Турция стала недоступна для туристов с 15 апреля из-за плохой эпидемиологической ситуации. Туроператорам пришлось аннулировать туры и переносить даты путевок, купленных туристами.

Чартеры в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх должны полететь уже этим летом, но точной даты открытия авиасообщения пока нет.

Ранее сообщалось, что с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией у россиян не осталось дешевых способов отдохнуть за рубежом.