В Югре продолжают гореть леса: в округе действуют семь лесных пожаров

В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. Как сообщили Накануне.RU в департаменте природных ресурсов, на территории автономного округа действуют семь лесных пожара. Горят леса Кондинского, Самаровского, Советского и Сургутского лесничества.

Всего действуют семь лесных пожаров. Их площадь составляет 329,50 га. Возгорания не представляют угрозы населенным пунктам и экономическим объектам, находятся под контролем Базы авиационной и наземной охраны лесов. В их тушении задействованы 178 работников, пять единиц специализированной техники и четыре вертолета Ми-8.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 95 лесных пожаров общей площадью 3834,37 га.

Особый противопожарный режим действует на территории Советского района.

При этом за прошлую неделю в автономном округе было потушено 32 пожара. В 20 случаях причиной возникновения возгораний стали грозовые разряды, в остальных – человеческий фактор. Лесные пожары возникли в результате несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах, выжигания сухой травы и перехода в лес огня с прилегающих земель иных категорий.