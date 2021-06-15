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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: n-urengoy.ru

В аэропорту Нового Уренгоя запустили часть магистральной рулёжной дорожки

В аэропорту Нового Уренгоя в эксплуатацию введена часть магистральной рулёжной дорожки (МРД), одна из трёх рулёжных дорожек (РД-А) и четыре места стоянки. Для ввода в эксплуатацию этого участка пройдена комиссия Ростехнадзора, получено заключение о соответствии, от Росавиации – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в правительстве Ямала.

Генподрядчик по реконструкции аэродрома – ООО "Уренгойдорстрой" – выполнил работы по устройству асфальтобетонных покрытий на площади 36 тыс. кв. м. На местах стоянки перрона, помимо работ по усилению покрытия, проложены элементы водосточно-дренажной системы и другие необходимые коммуникации, установлены новые мачты освещения, светосигнальное оборудование. Сейчас идёт работа ещё на трёх местах стоянки самолётов.

Напомним, проект масштабной реконструкции аэропорта Новый Уренгой УК "Аэропорты Регионов" ведёт по концессии, заключенной с региональным правительством. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. "квадратов" будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн – в год. Генеральному подрядчику предстоит реализовать проект строительства нового пассажирского терминала, в основе архитектурной концепции которого лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера – призванный создать уютную атмосферу и сохранить тепло внутри.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет тёплый bus-gate (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок общей вместимостью 300 машино-мест. Помимо пассажирского терминала, договор генподряда предусматривает строительство котельной мощностью 14 мВт, которая будет обеспечивать питание терминала. Согласно договору, срок сдачи объектов – четвертый квартал 2022 г.

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Теги: аэропорт, Новый Уренгой, реконструкция



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