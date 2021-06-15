НАТО подтвердило решение включить Украину

На прошедшем вчера саммите НАТО Украине снова напомнили, что двери альянса для нее открыты. Правда, ничего конкретного сказано не было.

Накануне со стороны Украины было сделано несколько заявлений о том, что пора бы уже обозначить какие-то конкретные сроки и сделать реальные шаги по втягиванию республики в этот военный блок. Например, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно доказывает свою готовность вступить в НАТО и заслуживает членства больше, чем многие другие страны, потому что там "идет война" и люди отдают свои жизни "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС". И в НАТО должны наконец понять, что Украина защищает Европу.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев перешел от просьб к требованиям в вопросе членства в НАТО. Он сослался на решение саммита НАТО 2008 года в Бухаресте, в котором поручалось министрам стран-членов НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине и Грузии плана действий по членству в альянсе. Но с тех пор ничего сделано так и не было.

"Мы же не говорим: немедленно, завтра возьмите нас в НАТО. Мы говорим: дайте политический сигнал, выполните собственное обещание, данное нам 13 лет назад", - сказал Кулеба.

В Киеве делались и другие заявления. Однако позиция НАТО пока остается неизменной - никаких конкретных обещаний. Так, в правительстве Германии заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Президент США Джо Байден также был весьма категоричен.

"Мой ответ - нет. Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий. Ситуация непонятная", - сказал он, не исключив принятия Украины в НАТО в будущем.

В коммюнике по итогам саммита было подчеркнуто, что НАТО подтверждает решение 2008 года о том, что Украина станет членом альянса . Блок поддерживает Украину, приветствует ее внешнеполитический курс, будет помогать, проводить совместные учения и т.п. Но новых шагов по втягиванию Украины в блок не произошло.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин сказал, что над перспективой членства Украины в НАТО посмеиваться не стоит. НАТО очень заинтересовано, чтобы подлетное время до Москвы сократилось до 7-10 минут. В этом случае стратегический баланс сил резко изменится в пользу НАТО.