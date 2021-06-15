15 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Украина НАТО (2012) | Фото: gdb.rferl.org

НАТО подтвердило решение включить Украину

На прошедшем вчера саммите НАТО Украине снова напомнили, что двери альянса для нее открыты. Правда, ничего конкретного сказано не было.
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Накануне со стороны Украины было сделано несколько заявлений о том, что пора бы уже обозначить какие-то конкретные сроки и сделать реальные шаги по втягиванию республики в этот военный блок. Например, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно доказывает свою готовность вступить в НАТО и заслуживает членства больше, чем многие другие страны, потому что там "идет война" и люди отдают свои жизни "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС". И в НАТО должны наконец понять, что Украина защищает Европу.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев перешел от просьб к требованиям в вопросе членства в НАТО. Он сослался на решение саммита НАТО 2008 года в Бухаресте, в котором поручалось министрам стран-членов НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине и Грузии плана действий по членству в альянсе. Но с тех пор ничего сделано так и не было.

"Мы же не говорим: немедленно, завтра возьмите нас в НАТО. Мы говорим: дайте политический сигнал, выполните собственное обещание, данное нам 13 лет назад", - сказал Кулеба.

В Киеве делались и другие заявления. Однако позиция НАТО пока остается неизменной - никаких конкретных обещаний. Так, в правительстве Германии заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Президент США Джо Байден также был весьма категоричен.

"Мой ответ - нет. Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий. Ситуация непонятная", - сказал он, не исключив принятия Украины в НАТО в будущем.

В коммюнике по итогам саммита было подчеркнуто, что НАТО подтверждает решение 2008 года о том, что Украина станет членом альянса. Блок поддерживает Украину, приветствует ее внешнеполитический курс, будет помогать, проводить совместные учения и т.п. Но новых шагов по втягиванию Украины в блок не произошло.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин сказал, что над перспективой членства Украины в НАТО посмеиваться не стоит. НАТО очень заинтересовано, чтобы подлетное время до Москвы сократилось до 7-10 минут. В этом случае стратегический баланс сил резко изменится в пользу НАТО.

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Теги: Украина, НАТО



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