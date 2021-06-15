Стали известны расписание и программа саммита Путина и Байдена

Стало известно расписание и другие детали саммита президентов России и США, который состоится уже завтра в Женеве.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, саммит начнется в 14 часов по Москве (в Швейцарии будет час дня). Сейчас согласованы почти все вопросы для обсуждения, повестка дня, передает РИА Новости.

Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных, между ними сделают кофе-брейк. Формат переговоров тет-а-тет пока не предусмотрен, но президенты могут сами выразить инициативу о таком приватном разговоре. Пока же предусмотрены переговоры с участием Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, а также переводчиков.

Совместная пресс-конференция пока не предусмотрена, нет согласованности по вопросу итоговых документов.

Также стало известно, кто войдет в российскую делегацию: помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.