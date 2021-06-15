15 Июня 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО В России Приморский край
Олег Пешков (2016) | Фото: kp.ru

В Приморье полиция задержала двух девочек-подростков, осквернивших памятник Пешкову

Полиция Арсеньева (Приморский край) задержала двух девочек-подростков, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову.

По данным местных СМИ, ночью 14 июня двое подруг справили нужду на мемориале, также оборвали цветы и разбросали их.

Подростков, которым 14−15 лет, доставили в полицию.

Как сообщает Regnum, по факту осквернения памятника начала проверку прокуратура.

Напомним, бомбардировщик СУ-24М, управляемый Пешковым, был сбит 24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецким самолетом F-16. Экипаж успел катапультироваться, однако командир погиб в результате обстрела боевиков с земли. Пилоту посмертно присвоено звание Героя России.

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Теги: приморье, памятник герою россии олегу пешкову, подростки



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