"Агрессивные антипрививочники стали нашей национальной бедой" – депутат Госдумы

15 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
В мессенджерах жителей Свердловской области распространяется сообщение о якобы готовящемся в Свердловской области локдауне (2020) | Фото: t.me/antivirus_midural

"Агрессивные антипрививочники стали нашей национальной бедой" – депутат Госдумы

В Госдуме призвали владельцев соцсетей и мессенджеров активнее блокировать пользователей из числа антипрививочников. Член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин пишет в своем Telegram-канале: "Агрессивные антипрививочники стали нашей национальной бедой. Массово множат свои выступления в TikTok и других платфомах, поддерживающих короткие видео. А потом их агитвидосы уходят в народ через WhatsApp, где их воспринимают уже как окончательную истину в духе "а власти скрывают".

Депутат-"единоросс" напомнил, что в стране принят и действует закон против фейковой информации.  

"Эти видео являются информационными фейками. Их авторы прямо врут, что прививки приводят к смерти, бесплодию и вживлению чипов мирового правительства. А у нас принят закон против фейковой информации. Почему он не применяется хоты бы к самым оголтелым из этих антипрививочных граждан и к тем, кто распространяет их лживые заявления? Я ни разу не слышал ни об одном штрафе за антипрививочную пропаганду", - добавляет Горелкин. Он призвал контролирующие органы обратить внимание на эту проблему и сравнил последствия от антипрививочной пропаганды с терактами.

"И я не вижу проактивной позиции в этом отношении крупнейших соцсетей и мессенджеров. Фейсбук еще год назад заявил, что будет бороться с коронавирусными фейками, а их WhatsApp сейчас просто рассадник этих фейков. Да, и остальные не усердствуют", - заключает парламентарий.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: антипрививочники, ковид-диссиденты, антон горелкин, фейк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети