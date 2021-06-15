"Агрессивные антипрививочники стали нашей национальной бедой" – депутат Госдумы

В Госдуме призвали владельцев соцсетей и мессенджеров активнее блокировать пользователей из числа антипрививочников. Член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин пишет в своем Telegram-канале: "Агрессивные антипрививочники стали нашей национальной бедой. Массово множат свои выступления в TikTok и других платфомах, поддерживающих короткие видео. А потом их агитвидосы уходят в народ через WhatsApp, где их воспринимают уже как окончательную истину в духе "а власти скрывают".

Депутат-"единоросс" напомнил, что в стране принят и действует закон против фейковой информации.

"Эти видео являются информационными фейками. Их авторы прямо врут, что прививки приводят к смерти, бесплодию и вживлению чипов мирового правительства. А у нас принят закон против фейковой информации. Почему он не применяется хоты бы к самым оголтелым из этих антипрививочных граждан и к тем, кто распространяет их лживые заявления? Я ни разу не слышал ни об одном штрафе за антипрививочную пропаганду", - добавляет Горелкин. Он призвал контролирующие органы обратить внимание на эту проблему и сравнил последствия от антипрививочной пропаганды с терактами.

"И я не вижу проактивной позиции в этом отношении крупнейших соцсетей и мессенджеров. Фейсбук еще год назад заявил, что будет бороться с коронавирусными фейками, а их WhatsApp сейчас просто рассадник этих фейков. Да, и остальные не усердствуют", - заключает парламентарий.