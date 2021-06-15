Глава Екатеринбурга встал на сторону протестующих против глэмпинга в Мичуринском

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступил против строительства глэмпинг-парка (зоны отдыха с беседками) в п. Мичуринский, за которое отвечает предприниматель Роман Сурин. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.

"За минувшие недели обсудил ситуацию с городскими и областными властями. Иначе не могло: глава Екатеринбурга Алексей Орлов занял сторону жителей", - рассказал депутат.

По его словам, представители мэрии собираются переговорить с предпринимателем об обмене земли, чтобы спасти зеленую зону. Альшевских выразил надежду на то, что администрация будет убедительна в своих аргументах.

Напомним, в конце мая жители Мичуринского выступили против строительства в местном парке и создали петицию. По их данным, в непосредственной близости от жилого дома и многоуровневого паркинга, вокруг которого санитарная зона, развернулось строительство отапливаемых беседок и бань - около 10 штук. Как отмечают авторы обращения, по кадастровой карте данная территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения. В петиции утверждается, что коммерсанты ведут работы с нарушениями, а с жильцами близлежащих домов не выстроен диалог. Люди сумели собрать более 1000 подписей против застройки. Свердловская прокуратура проводит проверку.