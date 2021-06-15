15 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
Кир Симмонс, Владимир Путин (2021) | Фото: Пресс-служба Кремля

NBC без кавычек перевел слова Путина, процитировавшего Остапа Бендера

Телеканал NBC не стал затруднять себя адаптацией перевода интервью Владимира Путина, которое российский президент дал этому СМИ в преддверии саммита с Джо Байденом, передает РБК. Использованные российским лидером цитаты из различных произведений перевели без кавычек.

Например, дословно и без кавычек переведена фраза "можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ" – слова Остапа Бендера из произведения Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Герой произведения сказал эту фразу в адрес Михаила Паниковского, заявившего, что его не любят девушки. Путин использовал это выражение для того, чтобы остановить поток обвинений в адрес России по теме кибератак.

Также телеканал дословно перевел пословицу "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".

А еще без кавычек перевели слова Путина "что-то с памятью моей стало" из песни "За того парня" из телефильма "Семнадцать мгновений весны" – получилось, будто российский президент просто жалуется на проблемы с памятью.

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Теги: nbc, интервью, цитаты, владимир путин



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