NBC без кавычек перевел слова Путина, процитировавшего Остапа Бендера

Телеканал NBC не стал затруднять себя адаптацией перевода интервью Владимира Путина, которое российский президент дал этому СМИ в преддверии саммита с Джо Байденом, передает РБК. Использованные российским лидером цитаты из различных произведений перевели без кавычек.

Например, дословно и без кавычек переведена фраза "можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ" – слова Остапа Бендера из произведения Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Герой произведения сказал эту фразу в адрес Михаила Паниковского, заявившего, что его не любят девушки. Путин использовал это выражение для того, чтобы остановить поток обвинений в адрес России по теме кибератак.

Также телеканал дословно перевел пословицу "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".

А еще без кавычек перевели слова Путина "что-то с памятью моей стало" из песни "За того парня" из телефильма "Семнадцать мгновений весны" – получилось, будто российский президент просто жалуется на проблемы с памятью.