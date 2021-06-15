15 Июня 2021
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Парад Победы в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Новая фаза "заботы" о воевавших: свердловский госпиталь для ветеранов отдали коронавирусным больным

В Свердловской области для лечения пациентов, пораженных коронавирусом, снова отдают койки в ряде больниц "первой волны". Так, например, для этих целей перепрофилирован Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн. О решении минздрава корреспонденту Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе.

"В течение последней недели в регионе было развёрнуто дополнительно 708 коек для лечения больных COVID-19, в том числе в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, городской клинической больнице №14 и центральной городской больнице №3 Екатеринбурга, а также в медучреждениях Верхней Пышмы и Кушвы", - добавили в оперштабе.

Расширение числа коек объяснили ростом числа заболевших в регионе.

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Теги: коронавирус, оперштаб, Свердловский госпиталь ветеранов



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