Новая фаза "заботы" о воевавших: свердловский госпиталь для ветеранов отдали коронавирусным больным

В Свердловской области для лечения пациентов, пораженных коронавирусом, снова отдают койки в ряде больниц "первой волны". Так, например, для этих целей перепрофилирован Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн. О решении минздрава корреспонденту Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе.

"В течение последней недели в регионе было развёрнуто дополнительно 708 коек для лечения больных COVID-19, в том числе в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, городской клинической больнице №14 и центральной городской больнице №3 Екатеринбурга, а также в медучреждениях Верхней Пышмы и Кушвы", - добавили в оперштабе.

Расширение числа коек объяснили ростом числа заболевших в регионе.