Коронавирус в китайских портах может обернуться большими задержками, чем из-за блокировки Суэцкого канала

Вспышка коронавируса в китайской провинции Гуандун, из-за которой под угрозой закрытия оказались крупнейшие в мире терминалы контейнерных перевозок, может привести к перебоям во всей мировой контейнерной торговле, причем посерьезнее, чем во время блокировки Суэцкого канала сухогрузом Ever Given.

По данным "Коммерсанта", из-за частичного закрытия терминалов в портах Гуандуна (в том числе третьего и пятого по величине контейнерных портов мира) скапливается много грузов как на берегу, так и в море. Некоторые контейнеровозы перенаправляются в соседние порты, например, Гонконг, но те не в состоянии вместить всех, да и таможенные требования ограничивают возможность смены порта для передачи груза.

Участники рынка сообщают о заторах, пробках в портах, задержках выходов рейсов уже более чем на неделю.