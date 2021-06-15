15 Июня 2021
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Экономика Челябинская область
ЧМК, рельсы, рельсобалочный стан, (2019) | Фото: Накануне.RU

ЧМК просят признать банкротом из-за долга в 2,4 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области просят признать банкротом Челябинский металлургический комбинат (входит в группу "Мечел"), передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из материалов дела, заявление о признании должника банкротом подала компания "Импэкс Электро". Сумма исковых требований 2,4 млн руб. На следующий день заявление о вступлении в дело о банкротстве поступило от общества "Техника Маркетинг Сервис". Долг перед компанией составляет 4,3 млн руб.

Напомним, в марте стало известно, что компания ПАО "Мечел" допустила просрочку по обслуживанию взятых в 2010 году кредитов под гарантии ряда экспортных агентств. Общий долг по этим суммам приближается к 33 млрд руб., основной кредитор – BNP Paribas, долг перед которым достигает 29 млрд. Кредиты, полученные в рамках данной сделки, пошли на строительство рельсобалочного стана на основном металлургическом активе компании – Челябинском металлургическом комбинате.

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Теги: ЧМК, банкротство, суд,



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