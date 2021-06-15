В Югре из-за коронавируса браки будут регистрировать на улице

Губернатор Наталья Комарова усилила действующие в регионе "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Среди ограничений – югорчанам в возрасте 65+, тем, у кого есть хронические заболевания (за исключением трудоустроенных и (или) прошедших вакцинацию от COVID-19), необходимо быть на самоизоляции. Исключения – поход в аптеку, выгул домашних животных, помощь родным в возрасте 60+ или если надо выкинуть мусор. Если у работника в возрасте 65+ снижен иммунитет или у него есть хронические заболевания, то его следует перевести на "удалёнку".

Сотрудники могут вернуться из отпуска к очной работе, если у них на руках – отрицательный ПЦР-тест, справка о наличии антител Ig(G) или о прохождении вакцинации. Также в регионе нельзя собирать больше 20 участников (с учётом организаторов) на какие-либо мероприятия, браки теперь надо регистрировать на открытом воздухе. Сессии у студентов, если они не требуют демонстрации каких-либо навыков, должны проходить дистанционно.