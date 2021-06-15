15 Июня 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден вице-президент США (2011) | Фото:gdb.rferl.org

Байден замялся, отвечая на вопрос, продолжает ли он считать Путина убийцей

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО ответил на вопрос, продолжает ли он считать российского лидера Владимира Путина убийцей.

Байден замялся и стал отвечать с паузами. "Послушайте, он ясно даль понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… ", - заявил американский президент.

По его словам, во время скандального интервью он отвечал честно.

При этом Байден не думает, что его заявление "сильно влияет на предстоящую встречу".

Также Байден назвал Путина достойным соперником. "Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник", - цитирует президента США Regnum.

Напомним, президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент РФ предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". Американская сторона, однако, не поддержала предложение президента России.

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Теги: джо байден, владимир путин



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