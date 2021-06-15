Вихарев рассказал о ликвидации трех свалок вблизи "Кольцово"

Вблизи екатеринбургского аэропорта "Кольцово" успешно ликвидированы три свалки. Об этом сообщает депутат гордумы Алексей Вихарев в своем канале Telegramканале.

"Об одной из них (свалок) я уже рассказывал. Вопреки всем нормам, в непосредственной вблизи от аэропорта сваливали коммунальные отходы и сортировали их под открытым небом. Полезные фракции сдавали, остальное так и оставалось на земельном участке. Добиться ее закрытия в 2020 году не удалось, она возобновляла работу", - написал депутат.

В ходе мартовского обследования территории специалисты свердловского отделения Российского экологического общества выявили места несанкционированного размещения отходов и зафиксировали факт захоронения отходов экскаватором.

Алексей Вихарев совместно с коллегами из РЭО направили запросы в министерство природных ресурсов и экологии региона, а также в администрацию Екатеринбурга для принятия соответствующих мер.

В ходе проверки было установлено, что земельные участки, где были организованы свалки, принадлежат акционерному обществу "Амос-Групп", которое впоследствии и было оштрафовано за бездействие, приведшее к образованию свалок. Согласно представлению на очистку территории от отходов, компания вывезла большую часть мусора, а также выкопала траншеи вдоль дороги в качестве препятствия для нарушителей, свозящих сюда мусор.

Депутат пообещал следить за развитием ситуации совместно с коллегами из свердловского отделения РЭО.