Дерипаска проиграл суд в США об отмене санкций

Суд отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него санкции Минфина США. Об этом говорится в решении федерального окружного суда по округу Колумбия.

Дело закрыто, но его еще можно обжаловать в вышестоящем суде, передает Regnum.

Напомним, санкции в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний США ввели весной 2018 года. С этого времени бизнесмен из-за действий властей США потерял 81% своего состояния, утверждают его адвокаты.

В конце того же года – после сокращения личных долей олигарха в компаниях – ведомство согласилось отменить санкции в отношении предприятий, но для самого Дерипаски ограничения остались.