15 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар вблизи коттеджного посёлка &quot;Бобры&quot; села Косулино Белоярского городского округа (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожарные ликвидировали крупный пожар вблизи коттеджного поселка "Бобры" под Екатеринбургом

Вчера вечером вблизи коттеджного поселка "Бобры" с. Косулино Белоярского городского округа вспыхнул ландшафтный пожар на площади в 2,5 тыс. кв.м. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве.

Пожар вблизи коттеджного посёлка "Бобры" села Косулино Белоярского городского округа(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар вблизи коттеджного посёлка "Бобры" села Косулино Белоярского городского округа(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сообщение о возгорании поступило в 20.12. Локализовать пожар удалось только к 22.11, ликвидировать открытое горение – в 1.23, а в 4.12 огнеборцы уже завершили проливку на месте пожара.

Пожар вблизи коттеджного посёлка "Бобры" села Косулино Белоярского городского округа(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Причины возгорания пока не известны. Всего к тушению привлекались 30 человек личного состава и восемь единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал.

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Теги: пожар, Косулино, Бобры



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