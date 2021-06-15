Пожарные ликвидировали крупный пожар вблизи коттеджного поселка "Бобры" под Екатеринбургом

Вчера вечером вблизи коттеджного поселка "Бобры" с. Косулино Белоярского городского округа вспыхнул ландшафтный пожар на площади в 2,5 тыс. кв.м. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве.

Сообщение о возгорании поступило в 20.12. Локализовать пожар удалось только к 22.11, ликвидировать открытое горение – в 1.23, а в 4.12 огнеборцы уже завершили проливку на месте пожара.

Причины возгорания пока не известны. Всего к тушению привлекались 30 человек личного состава и восемь единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал.