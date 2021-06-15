Семь человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва газовой заправки в Новосибирске

17 человек было госпитализировано после пожара на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске. Всего в результате ЧП пострадало 33 человека, в том числе двое детей, сообщили в областном минздраве.

"Медицинскую помощь пострадавшим во время пожара оказывали 28 бригад скорой помощи. Госпитализация потребовалась 17 новосибирцам. В настоящее время все они находятся в ожоговом центре областной клинической больницы, из них семь человек – в тяжелом состоянии, в отделении интенсивной терапии", - добавили в региональном министерстве здравоохранения.

Дети в возрасте 9 и 12 лет госпитализированы в ожоговое отделение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Двое пострадавших пожарных также находятся в ожоговом отделении.

Между тем, новосибирский губернатор Андрей Травников распорядился провести проверку АЗС, расположенных внутри жилых кварталов городов, на обоснованность размещения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв случился при заправке автомобиля и был настолько мощным, что некоторые цистерны улетели на десятки метров от АГЗС. По некоторым данным, причиной взрыва стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.

Огонь локализован на площади в 1,2 тыс. кв. м. Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и ёмкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых разгерметизировались газовые баллоны. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), а областная прокуратура проверит все АЗС в регионе на соответствие требованиям противопожарной безопасности.