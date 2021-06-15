На Южном Урале один человек пострадал при взрыве газа в квартире

В Коркино в квартире произошел хлопок газа. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел днем 14 июня в одном из жилых домов города. В результате инцидента 26-летний мужчина получил сильные ожоги. Его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.