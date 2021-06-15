Десятилетний Ильман из Сургутского района добился мирового спортивного рекорда

Накануне 10-летний спортсмен из Сургутского район (ХМАО-Югра) Ильман Хаджимурадов установил новый мировой рекорд по отжиманиям. За один подход он сумел отжаться от пола 5713 раз!

Предыдущий рекорд был поставлен Арби Якубовым из Грозного в 2019 году. Он отжался 4874 раза. Ему тоже на момент установления рекорда было 10 лет.

Ильман отжимался более четырех с небольшим часов. Достижение Ильмана официально зафиксировал представитель российской книги рекордов.

Ильман родом из Гудермеса. В поселке Федоровский семья Хаджимурадовых проживает с 2017 года. В семье четверо детей – три дочери и сын сын Ильман. Ильман учится в 3 классе в МБОУ «Федоровская СОШ №5». Его мама Бирлант Хаджимурадова - домохозяйка, занимается воспитанием детей. Сегодня она очень волновалась за сына. А журналистам рассказала, что достичь такого рекорда было мечтой ребенка.

Как рассказал журналистам отец Ильмана, мальчик начал проявлять недюжинные спортивные данные уже с пяти лет. А в 2018 году в возрасте 8 лет начал заниматься в секции «Вольная борьба» МАУ «Федоровский спортивно-оздоровительный центр» у тренера Нурадина Мамбетова, параллельно тренировался у тренера Амара Асадова с целью дополнительного развития силовых качеств.

С 2020 года занимается в секции армрестлинга у Амара Асадова.

"Готовились мы целый год. Бегали, отжимались. Работали профессионально, под наблюдением врача, под наблюдением тренера. Нам помогали представители Дагестанской республики, Чеченской республики, глава Сургутского района, глава поселка Федоровский многие другие. Всем огромное спасибо за поддержку и внимание", - сказал в разговоре с местными журналистами тренер мальчика. И заверил:" Мы еще будем устанавливать рекорды!"

Занимались с Ильманов по индивидуальной программе. "Сегодня мы выполнили все четко, красиво, технично. Самое сложное это были тренировки по бегу, 15-20 км каждый день", - поделился с журналистами тренер.

Сам юный спортсмен оказался на редкость скромен и немногословен. Сказал, что свою победу посвятил родителям и тренеру Амару Асадову. По условиям процедуры отжимания нужно было сделать в один подход, не отрывая рук от пола, в нижней точки отжимания угол должен был составлять 90 градусов. Отжимался Ильмана 3,5 часа. В комнате находились только тренер, отец мальчика, медик и главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко.

Кстати, отец Ильмана Адлан Хаджимурадов тоже занимался спортом - вольной борьбой. А сейчас активно участвует в тренировочном процессе сына.

В день установления рекорда за десятилетнего Ильмана болел, наверное, весь Сургутский район.

"Знаю, что Ильман очень долго готовился к этому событию. Несмотря на свой юный возраст он поставил перед собой очень высокую планку, поэтому болел, переживал за него и за его тренера", - поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Кстати, наблюдать за установкой рекорда все желающие могли в интернете. В группе «Район спортивных событий» во Вконтакте велась прямая трансляция. В зале спорткомплекса «Жемчужина» собралась группа поддержки, а параллельно на улице развернулся флешмоб, участие в котором приняли около 100 человек. Гости и жители Федоровского все вместе отжались более 8 тысяч раз.

" Мы сегодня здесь пишем историю: историю Югры, историю России. Мальчуган, которому всего 10 лет, он нас собрал сегодня, чтобы показать, на что способны наши обычные ребятишки. Сейчас глядя на него девчонки, мальчишки взрослые будут приходить на стадионы отжиматься, подтягиваться и просто приобщаться к спорту", - прокомментировал директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

Татьяна Османкина, заместитель главы района подчеркнула: " Развитие инфраструктуры спортивной в районе дает свои результаты. Мы - первые по числу людей, систематически занимающихся спортом. Мы первые по оснащенности спортобъеков в округе. Более двух тысяч ребят занимается в наших спортивных школах. А сегодняшнему герою спасибо большое. Мы благодарны тренеру, семье мальчика. И думаю ,что это не последний рекорд для Сургутского района".

И даже если Ильман не станет профессиональным спортсменом, он уже одержал победу - добыл спортивный рекорд, сумел доказать себе, что может воплотить мечту и привлек своим достижением внимание к спорту.