Путин уверен, что при его преемнике "Россия не рухнет"

Владимир Путин дал интервью журналисту "NBC" Киру Симмонсу. Запись состоялась 11 июня в Кремле. Собеседники затронули различные темы. Например, как президент относится к слов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Отвечая на слова главы США Джо Байдена о том, что он – убийца, Путин отметил, что "таких обвинений слышал десятки, особенно в период наших тяжёлых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе".

"Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа, и вот эти сентенции по поводу того, кто, как, чего и кого называет, меня абсолютно не волнуют", - сказал Путин.

Симмонс привёл имена Анны Политковской, Бориса Немцова, Сергея Магнитского, Михаила Лесина, сказав, что "это – жертвы Путина".

"Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей. Лесина Вы упомянули. Он работал у меня в Администрации, я к нему очень хорошо относился. Погиб он в США, умер или погиб ‒ я не знаю, но мы у вас должны спросить, как он там погиб. Мне, например, до сих пор жалко, что он ушёл из жизни. На мой взгляд, очень порядочный, приличный человек", - сказал Путин.

Он добавил, что власти России "готовы и дальше работать в таком же ключе и в таком же режиме, выявляя всех, кто идёт против закона и своими действиями приносит ущерб, в том числе имиджу Российской Федерации".

"Но вот так всё подряд вываливать ‒ это просто бессмысленно, некорректно и не имеет под собой никаких оснований. Если представить себе это как линию атаки, пожалуйста, давайте я послушаю это ещё раз. Повторяю, я слышал это многократно, но это меня абсолютно не сбивает с толку. Я знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы Российского государства", - сказал президент.

Разговор зашёл также, например, про оппозицию. Журналист спросил президента, почему его так пугает оппозиция.

"Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно", - сказал Путин.

Позже Симмонс задал вопрос и про Алексея Навального, пытаясь выяснить, когда тот выйдет из колонии.

"Слушайте меня внимательно. Его могут называть как угодно, он – один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он – один из граждан Российской Федерации, который осуждён российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много. Кстати говоря, у нас так называемое тюремное население ‒ люди, которые находятся в заключении, ‒ сократилось за последние годы почти в два раза. Это большая, я считаю, победа с нашей стороны и серьёзный признак гуманизации нашей правовой системы. Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении, это называется «принцип наибольшего благоприятствования», не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором Вы упомянули, это тоже касается", - сказал Путин.

Президент добавил, что не отдавал приказ убивать оппозиционера.

"Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать", - сказал Путин.

Также он ответил на вопрос журналиста, считает ли, что "когда появится его преемник, всё обрушится".

"А что обрушится в одночасье? Смотрите, если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 г., она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса, 12 млрд были у нас золотовалютные резервы, а долгов было – 120 млрд, если в долларовом эквиваленте говорить. Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом ‒ слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - сказал Путин.