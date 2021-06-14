Пожар на АЗС в Новосибирске локализован на площади в 1,2 тысячи "квадратов"

Пожарные ликвидировали открытое горение на заправке в Новосибирске, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Огонь локализован на площади в 1,2 тыс. "квадратов" в 21.03 по местному времени. Ликвидация осложнялась хлопками газовых баллонов и ёмкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых разгерметизировались газовые баллоны. Угроза жилым домам отсутствует.

Напомним, о возгорании стало известно в 18.04 по местному времени. Спасатели были на месте через семь минут после вызова.