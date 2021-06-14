В Нижнем Тагиле суд узаконил увольнение водителя "скорой", возглавившего протест против перевода врачей на аутсорсинг

В Нижнем Тагиле суд признал законным увольнение врача, выступавшего против перевода "скорой" на аутсорсинг, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Решение, узаконившее увольнение водителя станции "скорой помощи" Михаила Смольникова, ставшего лидером протеста против перевода медицинской службы на аутсорсинг, принял Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила, сообщает телеканал "Реальный Тагил". С 1 февраля медицинскую службу перевели на аутсорсинг, несмотря на протест со стороны персонала. Для перевода городской станции скорой помощи на систему аутсорсинга потребовалось сократить весь штат "неотложки" и оформить трудовой договор с организацией "РТ – Социальная сфера". Задержаться в ликвидированном штате удалось лишь Михаилу Смольникову. Лидер протеста организовал первичную профсоюзную организацию и стал её председателем.

В мае городская станция "скорой помощи" всё-таки вышла к Смольникову с иском. На этой неделе суд вынес решение в пользу медицинской службы. Активист подчеркнул, что борьба за будущее медицинской службы продолжится, несмотря на его отсутствие в структуре учреждения. В конце июня состоится новое слушанье в суде, на котором команда юристов и Михаил Смольников собираются обосновать фатальность решения отдать экстренную службу в руки частника и доказать незаконность этих действий.

Напомним, ранее Смольников протестовал у Администрации президента, выступая против передачи "скорой" в частные руки.