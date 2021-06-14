«Bellingcat от запора не разродились» – Пригожин прокомментировал несостоявшийся фильм проекта о не удавшемся захвате 33 граждан РФ украинскими спецслужбами

Журналисты издания Russia News обратились к бизнесмену Евгению Пригожину за комментариями по поводу «расследования» Bellingcat о попытке захвата украинскими спецслужбами 33 граждан РФ.

Издание напомнило о намерении Bellingcat снять о провальной операции большой фильм, подчеркнув, что «информационная бомба так и не взорвалась».

Бизнесмен Пригожин расценил действия Bellingcat как очередную попытку сделать «расследование о расследовании».

«Хочу отметить, что выражение «информационная бомба так и не взорвалась» тут не подходит. Скорее Bellingcat от запора не разродились, пытаясь сделать «расследование о расследовании»», — привела ответ бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению предпринимателя, этой ситуацией следует заняться СК РФ.

«А надо сделать расследование про «расследование о расследовании». И заниматься этим должен СК РФ. Тогда итог будет очевиден. В результате нашего расследования сажать надо всех: и Зеленского, и Порошенко, и Грозева, и СБУ, а заодно и всю Верховную раду», — подчеркнул предприниматель.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что бизнесмен Евгений Пригожин предложил Bellingcat тему для нового псевдорасследования - осветить следующие выборы в США.