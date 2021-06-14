«Достойный боевик сняли»: зрители Youtube-канала «ТОП фильмов» посмотрели «Туриста»

Зрители Youtube-канала «ТОП фильмов» высоко оценили российско-центральноафриканский боевик «Турист».

Сильное впечатление на пользователей сайта произвели реалистичность и работа сценариста.

«Вроде от боевика и не ждешь глубины сюжета, но тут вполне может быть на уровне – история обязывает», — поделился комментатор.

Многих зрителей приятно впечатлило то, что помощь отечественных специалистов в подготовке Вооруженных сил ЦАР (FACA) не прошла даром.

«Главное доказательство эффективности российский инструкторов в том, что еще считай только вчера боевики были близки к захвату власти, а уже сегодня в ЦАР спокойно снимают кино», — рассказал пользователь.

Стоит напомнить, что фильм снят на основе событий, которые происходили в ЦАР накануне декабрьских выборов. В действительности российские инструкторы занимаются исключительно подготовкой бойцов правительственной армии, которые противостоят конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены».

В конце 2020 года боевики попытались сорвать электоральный процесс и развернули наступление на столицу африканской страны. Лидер радикалов экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе жаждал вернуть власть силой и планировал государственный переворот. Однако обученные специалистами из РФ войска смогли нейтрализовать угрозу и уничтожить большинство бандформирований.

Сегодня в африканскую республику возвращается мирная жизнь. Власти государства намерены восстановить экономику и инфраструктуру. Жители ЦАР благодарят россиян за помощь в ликвидации угрозы, исходящей от «Коалиции».

Некоторые комментаторы порадовались, что в фильме «Турист» отсутствуют бессмысленные сюжетные линии, а также романтизация событий.

«Наконец-то достойный боевик сняли, без соплежуйства. Кайф», — прокомментировал пользователь Владлен Семенов.

Другие зрители отметили красочность природных ландшафтов.

«Всю жизнь хотела поступать на актерское, чтобы потом сниматься в каких-нибудь интересных локациях. Посмотрите, какие там водопады», — добавил комментатор.

Если взглянуть на количество просмотров и зрителей канала «Топ фильмов», то можно сделать вывод о том, что это довольно популярный ресурс, на который подписаны более полумиллиона человек.