14 Июня 2021
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Политика В России
бита, палка, избил (2016) | Фото:goodfon.ru

Глава бюджетного департамента Минфина РФ устроил дебош "под наркотой"

Полиция задержала в Москве директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ.

"Сегодня утром поступило сообщение, что на парковке ЖК "Алые паруса" мужчина в невменяемом состоянии бьет машины", - рассказал источник ТАСС.

Приехавшие полицейские задержали мужчину, а установив его личности выяснили, что он чиновник Минфина.

По данным источника РИА Новости, у главы департамента диагностировали наркотическое опьянение.

Напомним, в апреле 2020 года замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников устроил перепалку с сотрудниками аэропорта в Ижевске. Он отказывался исполнять их требования, нецензурно выражался. По итогам инцидента был составлен протокол о мелком хулиганстве, а видео произошедшего попало в интернет. Спустя несколько дней Овсянникова исключили из "Единой России".

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Теги: Дебош, минфин



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