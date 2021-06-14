Глава бюджетного департамента Минфина РФ устроил дебош "под наркотой"

Полиция задержала в Москве директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ.

"Сегодня утром поступило сообщение, что на парковке ЖК "Алые паруса" мужчина в невменяемом состоянии бьет машины", - рассказал источник ТАСС.

Приехавшие полицейские задержали мужчину, а установив его личности выяснили, что он чиновник Минфина.

По данным источника РИА Новости, у главы департамента диагностировали наркотическое опьянение.

Напомним, в апреле 2020 года замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников устроил перепалку с сотрудниками аэропорта в Ижевске. Он отказывался исполнять их требования, нецензурно выражался. По итогам инцидента был составлен протокол о мелком хулиганстве, а видео произошедшего попало в интернет. Спустя несколько дней Овсянникова исключили из "Единой России".