В Екатеринбурге на территории заброшенной больницы случились два пожара

В Екатеринбурге два пожара случились в заброшенной больнице в Зелёной Роще, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первый и более крупный случился ночью. На площади в 200 "квадратов" горел мусор. уточняет "Ъ". Днём, как сообщается, случился аналогичный пожар на площади в 50 кв. м.

Напомним, разрушающийся объект культурного наследия площадью 5,2 тыс. кв. м построен в 1932 г., его не раз пытались продать, но желающих не находилось. В ноябре 2020 г. объявили новые торги: стартовая цена за здание была 1 руб. 20 коп. и еще 62 млн 702 тыс. руб. — за земельный участок.