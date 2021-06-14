14 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
мусор, заброшенная больница (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на территории заброшенной больницы случились два пожара

В Екатеринбурге два пожара случились в заброшенной больнице в Зелёной Роще, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первый и более крупный случился ночью. На площади в 200 "квадратов" горел мусор. уточняет "Ъ". Днём, как сообщается, случился аналогичный пожар на площади в 50 кв. м.

Напомним, разрушающийся объект культурного наследия площадью 5,2 тыс. кв. м построен в 1932 г., его не раз пытались продать, но желающих не находилось. В ноябре 2020 г. объявили новые торги: стартовая цена за здание была 1 руб. 20 коп. и еще 62 млн 702 тыс. руб. — за земельный участок.

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Теги: Заброшенная больница, мусор



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