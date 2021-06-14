Получивший тяжёлые травмы при падении с самоката мэр Кисловодска доставлен в Москву

Упавший с самоката и получивший травмы мэр Кисловодска Александр Курбатов доставлен в Москву, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Транспортировка в Москву прошла успешно, Александр Курбатов поступил в национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко. Значительных ухудшений состояния здоровья нет. Необходимости во второй операции сейчас нет, врачи наблюдают", - рассказал "Интерфаксу" представитель горадминистрации.

Напомним, 12 июня Курбатов упал с электросамоката и попал в больницу в тяжелом состоянии. Падение было настолько неудачным, что за жизнь мэра борются врачи. После операции чиновника погрузили в состояние искусственной комы.