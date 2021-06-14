В регионах России выросла естественная убыль населения

В различных регионах России в 2020-ом значительно ускорилась естественная убыль населения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Это следует из опубликованных Росстатом уточненных данных за прошлый год, сообщает "РБК". В среднем по России, если сравнивать 2020-ый с 2019-ым, естественная убыль населения выросла в 2,2 раза с 317,2 тыс. до 702 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге убыль населения увеличилась с 308 (2019 г.) до 17,9 тыс. человек (2020 г., рост в 58 раз). В Татарстане в 2019 году естественная убыль составляла 180 человек, 2020-м — 12,9 тыс. (рост в 72 раза). Москва показала падение с прироста 16,2 тыс. в 2019-м до сокращения на 24,6 тыс. в 2020 г.