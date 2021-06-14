Путин поздравил нового премьер-министра Израиля с вступлением в должность

Владимир Путин направил новому премьер-министру Израиля Нафтали Беннету поздравительную телеграмму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в телеграмме.

Новое правительство Израиля принесло присягу 13 июня.