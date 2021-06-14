14 Июня 2021
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Образование Москва
МГУ (2019) | Фото: nakanune.ru

Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перейти на "удалёнку"

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам Москвы перейти на дистанционную работу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения. В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры", - цитирует ТАСС министерство.

Напомним. за сутки коронавирус подтвердился у 13 тыс. 721 инфицированного, больше всего заболевших - в Москве и столичном регионе.

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Теги: минобрануки, Валерий Фальков, удалёнка



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