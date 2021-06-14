Главе СК доложат о результатах проверки обстоятельств смерти актрисы Ирины Цывиной

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки обстоятельств смерти актрисы Ирины Цывиной, сообщили Накануне.RU в СК.

Ранее появилось открытое письмо дочери Цывиной к Бастрыкину. В письме она указала, что до сих пор сомневается в истинности официальной причины смерти матери, высказывает недовольство работой следствия, просит провести тщательное расследование обстоятельств гибели матери.

Председатель СКР поручил руководству ГСУ СК России по Москве сделать ему доклад о ситуации.