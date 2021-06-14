14 Июня 2021
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Общество Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

В Санкт-Петербурге ужесточили "коронавирусные" ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ужесточил "коронавирусные" ограничения, действующие в городе, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С 17 июня запрещается (временно приостанавливается), в частности, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, а также работа детских комнат в ресторанах и кафе. С 17 июня уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%. Отменяется проведение праздника для лучших выпускников "Бал медалистов".

Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу УЕФА. С 14 июня необходимо ношение масок. С 17 июня в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков.

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Теги: коронавирус, ограничения, Санет-Петербург, Александр Беглов



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