В Санкт-Петербурге ужесточили "коронавирусные" ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ужесточил "коронавирусные" ограничения, действующие в городе, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С 17 июня запрещается (временно приостанавливается), в частности, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, а также работа детских комнат в ресторанах и кафе. С 17 июня уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%. Отменяется проведение праздника для лучших выпускников "Бал медалистов".

Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу УЕФА. С 14 июня необходимо ношение масок. С 17 июня в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков.