"На наше мнение они плевать хотели!" В ОП РФ цифровизаторов и цифровизацию образования подвергли жесточайшей критике

11 июня в Общественной палате РФ состоялся круглый стол "Защита детей от интернет-контента, наносящего вред их психическому, физическому, духовному и нравственному здоровью". На нем цифровизаторы и цифровизация образования были подвергнуты жесточайшей критике.

Мероприятие организовала комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. А прологом к нему стало расширенное заседание комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которое было посвящено введению в школах уроков "цифровой грамотности". На нем представители власти пообещали прислушаться и учесть мнение общественности насчет продвигаемой цифровизации образования.

"Что касается изучения общественного мнения, безусловно, позиция общества и в первую очередь родительского сообщества является для нас принципиально значимой", - сказал модератор того заседания председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Обещание оказалось пустым. Все без исключения представители власти дружно проигнорировали заседание, показав свое отношение к людям. Этот факт вызвал глубокое возмущение ведущей и журналистки Анны Шафран, выступление которой было одним из самых запоминающихся. Она отметила, что власти просто не идут на диалог, хотя и заверяют в такой готовности.

"Вот мы собрались здесь. Люди приехали из разных городов. Где Александр Евсеевич Хинштейн на этом собрании, который обещал, что диалог будет? Его здесь нет. В списке участников круглого стола заявлено несколько представителей Министерства просвещения. Но их тоже нет. От Минцифры даже не заявлено никого. То есть нам декларировали диалог - и полностью проигнорировали наше заседание. Это о чем говорит? Нас обманули в очередной раз? Неприятно констатировать этот возмутительный факт, но это надо сделать", - сказала Шафран.

Она подчеркнула, что никакой дискуссии нет, так как собрались одни единомышленники, которые друг другу рассказали то, с чем они все и так согласны. И их в очередной раз не заслушали чиновники. "Вот что произошло сегодня, и это очень печально. Полное и прямое игнорирование", - подчеркнула она.

"Что это такое, когда Минпросвещения двигает свой контент через "ТикТок"? Это помойка, куда приглашаются дети. Мы все прекрасно понимаем, что если есть гадость, ребенок будет смотреть на гадость", - отметила Шафран.

Она затронула такую важную проблему. Чиновники пеняют родителям на то, чтобы они больше занимались детьми. Но родители днем работают, а дети в интернете сталкиваются со всякой гадостью.

"Когда они уходят из дома, а ребенок остается наедине с компьютером, это что происходит, оставление детей в опасности? По закону это уголовная статья для родителей. То есть создается априорная ситуация, когда родители постоянно находятся под угрозой уголовной ответственности . Это или недальновидность, или некомпетентность, или вредительство и диверсия. Хотелось бы услышать ответ на вопрос, что это", - спросила журналистка.

"Нам говорилось, что дистант – это ненадолго. А в итоге мы сегодня обсуждаем риски внедрения (уже внедрения!) цифровой образовательной среды (ЦОС) и дальнейшей ее реализации. То есть нас опять обманули... Цифровая среда разобщает, фрагментирует, разгоняет людей по углам и квартирам. Ребенок находится вне контроля учителя. Что он смотрит? Чем занят? Таким образом, воспитательная компонента полностью изымается из образования. Воспитателем становится "Сбербанк", - подчеркнула Шафран.

Она напомнила, что в 2018 году на ПМЭФ по приглашению "Сбербанка" выступал йог Садхгуру. По его словам, он нигде не учился, а потом у него случилось "просветление", он стал йогом и начал продвигать свое учение. Во время одной из церемоний его жена погибла, и он ее сжег. Против него было заведено уголовное дело, но он со своей любовницей бежал в США. Он также читал лекции в "Сбербанке" о том, что завтра не существует, рассказала ведущая.

"Вот что нам предлагается вместо традиционного воспитания. Мы пытаемся удержать детей от таких "воспитателей", но их нам навязывают через цифровую среду. Еще раз подчеркиваю: мы тут не мхом поросшие, мы не против новых технологий, а выступаем за то, чтобы они служили обществу, человеку и государству и не противоречили национальной безопасности. Как итог я предлагаю настаивать на создании в Госдуме рабочей группы с участием общественных родительских организаций, чтобы отработать все эти вопросы, и самое главное, должен быть введен мораторий на введение ЦОС до результатов нормальной экспертизы", - заключила Шафран.

Другие докладчики тоже отмечали бесконтрольное продвижение властями цифровизации и дополнительное погружение детей в сеть. Было приведено большое число данных о вовлечении детей в деструктивные сообщества. Так, 82% детей признали, что сталкивались с этим в соцсетях. Более 520 тыс. пользователей вовлечены в группы, пропагандирующие расстрелы в школах, в том числе более 166 тыс. - это дети. С 2017 года эта численность увеличилась почти в 60 раз. Более 1,5 млн человек, в том числе более 260 тыс. детей и подростков, состоят в группах, где пропагандируются наркотики. Здесь произошел 20-кратный рост с 2017 года. В обоих случаях наибольший рост зафиксирован в 2020 году, то есть когда началось усиленное навязывание дистанта и цифровизации. В наибольшей степени это делается через "ТикТок", "Ютуб", "Инстаграм".

Автор проекта "На распутье.ру" Андрей Афанасьев заявил, что на "Ютубе" в свободном доступе ролики, которые пропагандируют насилие, половые извращения, ненависть к родителям, и сеть выводит их в тренды и рекомендуемое. В "ТикТоке", "ВКонтакте" и других соцсетях продвигается то же самое при пассивности Роскомнадзора.

Ведущий радиобиолог России, член двух комиссий ВОЗ России Олег Григорьев отметил, что цифровизация и гаджетизация школ не обоснованы никакими санитарным номами. А исследования безопасности ЦОС, которые проводятся под эгидой РАН, поражают очевидным вредом ЦОС.

"Рост проблем со здоровьем у детей – неуклонный, он продолжается из года в год. Главный вывод, которые делают детские психофизиологи: не каждый ребенок может работать с персональными компьютерами. Возникает вопрос о необходимости создания детских норм для ЦОС. Необходимо рабочее место школьника приравнять к рабочему месту взрослого и подходить к его сертификации так же строго", - подчеркнул Григорьев.

Эксперт Совета Федерации Анна Швабауэр напомнила, что конечная цель цифровизации образования - отмена живого обучения и замена учителя искусственным интеллектом, который будет оценивать детей и определять им "персональную траекторию". И к 2030 году на этот режим должны быть переведены все дети.

"В апреле этого года принято постановление Правительства №542, согласно которому оценка эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ в сфере образования будет оцениваться на основании: доли учащихся с цифровым профилем, доли заданий в электронной форме, проверяемых автоматизированным способом. То есть чем больше детей в регионе загонят в цифру, тем более эффективным будет признан его губернатор", - подчеркнула Швабауэр.

Модератор заседания Павел Пожигайло был категоричен.

"Мы видим, что мы для них абсолютно нелегитимны. Есть высший разряд (это они), который пишет нам инструкции, и есть низший (это мы), который должен все строго исполнять. У нас существует подмена государства. Люди, которые занимаются написанием стратегических документов, касающихся жизни всей страны, не имеют никакого права этим заниматься. Какой-то "Сбер", "Сколково" и другие формируют их, принимают и еще имеют наглость озвучивать. Мы реально присутствуем при такой системе, при которой на наше мнение они плевать хотели. Страшны те, кто в йоговских позах пишут стратегии жизни для наших детей. Получается, что мы как виртуальный народ, на котором ставят эксперименты", - сказал он.

Пожигайло напомнил, что люди имеют полное право отказаться от этих экспериментов над детьми на любом этапе. А общественности нужно участвовать во всех группах, где идет подготовка документов по навязыванию цифровизации вместо традиционного образования.

Интересно, что, по результатам обратной связи Общественного уполномоченного по защите семьи с родителями, из 36 поданных родителями заявлений в школу об отказе участвовать в цифровом эксперименте 30 были полностью (20) или частично (10) удовлетворены. То есть эффективность противодействия более 80%, и нужно просто отстаивать свои права. К сожалению, подавляющее большинство родителей со всем соглашаются и не задают "лишних" вопросов.