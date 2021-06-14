14 Июня 2021
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Политика В России Москва
москва кремль (2008) | Фото: Накануне.ru

"Агит Россия" сообщила о ликвидации

Проект "Агит Россия" заявил о закрытии в существующем виде и перерождении, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В связи с имеющейся у нас информацией, что на членов "Агит России" в ближайшее время могут возбудить уголовное дело, мы закрываемся, но не прощаемся. Также с общим усилением репрессий мы озабочены безопасностью наших членов, сторонников, подписчиков и тех, кто уже отошёл от дел. С учётом ряда и других обстоятельств, задумок мы решили закрыть проект "Агит Россия"", - говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

Любой проект – прежде всего люди, их идеи и принципы.

"Теперь будет новый проект с другим названием, новой командой, новыми форматами", - уточнили в "Агит России".

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Теги: Агит Россия, ликвидация



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