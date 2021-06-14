В Свердловской области потушены десятки пожаров, начавшихся из-за "подпалённого" жителями пуха

В Свердловской области за сутки потушены 224 техногенных пожара. Большинство началось после того. как жители подожгли тополиный пух, сообщили Накануне.RUU в ГУ МЧС по Свердловской области.

184 пожара из 224 связаны с поджогами тополиного пуха и сухой растительности.

Напомним, что леса в Свердловской области закрыты для посещения.Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов рассказал на пресс-конференции, что "главная причина лесных пожаров - мы с вами".