14 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области потушены десятки пожаров, начавшихся из-за "подпалённого" жителями пуха

В Свердловской области за сутки потушены 224 техногенных пожара. Большинство началось после того. как жители подожгли тополиный пух, сообщили Накануне.RUU в ГУ МЧС по Свердловской области.

184 пожара из 224 связаны с поджогами тополиного пуха и сухой растительности.

Напомним, что леса в Свердловской области закрыты для посещения.Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов рассказал на пресс-конференции, что "главная причина лесных пожаров - мы с вами".

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Теги: пожар, пух



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