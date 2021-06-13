Мэра Кисловодска, пребывающего в коме после падения с самоката, переводят в госпиталь им.Бурденко

Главы Кисловодска Александра Курбатова транспортируют в Москву. Напомним, накануне Александр Курбатов упал с электросамоката и попал в больницу в тяжелом состоянии. Падение было настолько неудачным, что за жизнь мэра борются врачи. После операции чиновника погрузили в состояние искусственной комы.

Администрация города сообщает на своей странице Instagram, что специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

Ранее из госпиталя им.Бурденко прибыли специалисты для оказания помощи кисловодским коллегам.