14 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: vk.com/incekb

Два грузовика "Магнит" загорелись сегодня в Екатеринбурге с разницей в несколько часов

В Екатеринбурге сегодня с разницей в несколько часов произошло воспламенение двух грузовиков торговой сети "Магнит".

О пожарах сообщают очевидцы в паблике Инцидент.Екатеринбург. Первый грузовик загорелся днем на Полевском тракте. Справиться с огнем пытались неравнодушные водители с помощью портативных огнетушителей, однако сделать это не удалось.

О втором пожаре стало известно полчаса назад. Теперь фура "Магнита" воспламенилась на Московском тракте. Причины обоих пожаров пока не называются.

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Теги: грузовик магнит, пожар



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