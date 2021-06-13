Два грузовика "Магнит" загорелись сегодня в Екатеринбурге с разницей в несколько часов

В Екатеринбурге сегодня с разницей в несколько часов произошло воспламенение двух грузовиков торговой сети "Магнит".

О пожарах сообщают очевидцы в паблике Инцидент.Екатеринбург. Первый грузовик загорелся днем на Полевском тракте. Справиться с огнем пытались неравнодушные водители с помощью портативных огнетушителей, однако сделать это не удалось.

О втором пожаре стало известно полчаса назад. Теперь фура "Магнита" воспламенилась на Московском тракте. Причины обоих пожаров пока не называются.