В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус. На месте работают четыре бригады "скорой": много пострадавших

В Ленинградской области недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. На борту находились 45 (по другим данным 46) человек. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы администрации региона.

На месте работают 4 бригады скорой медицинской помощи, а также областные спасатели и пожарные.

Пострадали 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле.

Причиной аварии, по предварительным данным следствия, стали неблагоприятные метеоусловия. По данным пресс-службы СУ СКР области, из-за сильного дождя водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.