14 Июня 2021
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Происшествия Ленинградская область
(2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус. На месте работают четыре бригады "скорой": много пострадавших

В Ленинградской области недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. На борту находились 45 (по другим данным 46) человек. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы администрации региона.

На месте работают 4 бригады скорой медицинской помощи, а также областные спасатели и пожарные.

Пострадали 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле.

Причиной аварии, по предварительным данным следствия, стали неблагоприятные метеоусловия. По данным пресс-службы СУ СКР области, из-за сильного дождя водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

(2021)|Фото: lenobl.sledcom.ru

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Теги: экскурсионный автобус, пострадавшие



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