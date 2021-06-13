Для погорельцев с Аппаратной развернут пункт временного размещения: горели три дома

Власти Екатеринбурга развернули пункт временного размещения для пострадавших при пожаре в домах на улице Аппаратной, 6, 7, 8.

"Помощь жителям и спасателям в тушении пожара была оказана оперативно. Кировский дорожно-эксплуатационный участок предоставил сотрудникам МЧС три цистерны воды. Водоканал подвёз питьевую воду для жителей на место происшествия. Для погорельцев развёрнут пункт временного размещения в школе № 24 на Севастопольской, 1. В дальнейшем будет приниматься решение о предоставлении жильцам маневренного фонда", — рассказали в администрации города Екатеринбурга.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Аппаратной, 7 поступило в 13.42 13 июня. По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на расположенные рядом складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов. Из домов до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 24 человека, в том числе трое детей. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В тушении были задействованы 20 единиц техники, 67 человек личного состава и пожарный поезд. В 17.15 открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные ведут пролив конструкций в помещениях. Жертв и раненых нет.