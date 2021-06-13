В сети появились новые подробности дела экс-главы МУГИСО

Новые подробности дела бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова появились из неофициальных источников. По сообщению Telegram-канала Региональная политика, в деле фигурирует мать бывшего чиновника.

"Насколько известно, дело связано с махинациями при строительстве бизнес-центра "Тургенев" в Екатеринбурге. Выяснилось, что мать экс-министра Татьяна Пьянкова оказалась в числе руководителей компании - заказчика строительства бизнес-центра. Позднее единственным владельцем компании стало АО "Группа "Кан"", которое возглавил близкий к Пьянкову Александр Кан. В 2020 году в компании "Кан" произошла реорганизация: она распалась на АО "Производственно-складской комплекс "Ч-57" и АО "Деловой дом "Тургенев", - сообщает канал со ссылкой на свои источники

Региональная политика отмечает, что новые обвинения против Пьянкова опять бьют по позициям губернатора Евгения Куйвашева, с которым бывший екатеринбургский адвокат Пьянков сотрудничал ещё во времена работы Куйвашева полпредом в Уральском федеральном округе, возглавляя у него контрольный департамент. После своего назначения губернатором, Куйвашев сразу взял Пьянкова в своё правительство, что в итоге обернулось серией репутационных скандалов. Региональные управления ФСБ и СКР находят все новые эпизоды в работе Пьянкова. Тем не менее, Куйвашев своего человека не сдает, рассчитывая, что новое дело развалится, как и старое, отмечает канал.

Напомним, что 9 и 10 июня сотрудники СКР и ФСБ провели обыски на рабочем месте и в квартире бывшего главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова. По делу уже задержаны как минимум 10 человек, среди которых двое с адвокатским статусом и действующий первый замминистра МУГИСО Елена Николаева. Для нее избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, среди них - запрет на посещение министерства и общение с другими обвиняемыми по делу.

По данным СМИ, мера пресечения самому Пьянкову остается прежней — денежный залог, под который он был отпущен из-под ареста еще несколько лет назад. Его заместитель Артем Богачев также пока остается на свободе под подпиской о невыезде.

Претензии к Пьянкову появились еще в 2016 году, а в 2018 году ему и другим фигурантам были предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ), при этом самому Пьянкову удалось выйти из-под стражи, это дало основания говорить о вероятном развале дела.